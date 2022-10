“Hay lesiones en su cuerpo que señalan que luchó por su vida”, lamentó la madre de Abdiel El Hage

Santa Cruz - Bolivia

Este jueves, la familia de Abdiel El Hage vela sus restos después de haber hallado su cuerpo sin vida en la zona del Urubó, la Policía investiga el caso y analiza las cámaras de vigilancia para dar con los autores de este crimen.

El informe de la autopsia señala que recibió dos impacto de bala en la nuca, la madre de la víctima no entiende porque lo mataron y lo dejaron abandonado en su vehículo. Manifiesta que por las lesiones que presenta en su cuerpo "el luchó por su vida hasta el final".

"El trabajaba como taxista y además estudiaba administración de empresa. No me explico por qué le pasó esto a mi hijo. Él no andaba en malos pasos, él no era maleante”, dijo la madre de familia.