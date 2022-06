Herlan Medina, acusado de controlar la cárcel de Montero y Ceprom fue trasladado a Palmasola

Santa Cruz, Bolivia

La dirección de Régimen Penitenciario en coordinación con la Gobernación del norte integrado traslado el pasado sábado al Centro De Rehabilitación Santa Cruz "Palmasola" al recluso Herlan Medina Sánchez. Esto tras darse a conocer audios que circularon en redes sociales donde se lo acusa de supuestas extorsiones por derecho de piso, cobros por tenencia de celulares e ingreso de visitas al Centro de Readaptación Productiva Montero (CEPROM) y la carceleta de Montero.

Herlan Medina cuenta con un amplio prontuario delictivo, por lo que fue dos veces condenado el 2014 y 2015. El interno era el líder de los recintos del norte integrado y recaudador de los gobernadores de la anterior gestión, gozando de muchos privilegios como ser procurador de la carceleta de Montero donde agilizaba los documentos de quienes entregaban dinero con el fin de acceder a su libertad, según lo describe e indican las denuncias en su contra.

Los reclusos denunciaron en distintos audios que Medina cobraba Bs 200 semanal a 78 internos para que utilizaran celulares dentro la cárcel en complicidad de un sargento de policía, quien supuestamente realizaba los cobros. "Doctora es hora de parar estos abusos porque cualquier rato se va levantar Ceprom y va ser grave", decía un privado en contacto con una abogada.

En este contexto, manifestaron que Medina agredía a quienes no cancelaban sus cuotas mensuales. “En una oportunidad enmanillaron a un reo y entre varios lo golpearon. Los demás internos les gritamos que no sean abusivos, pero quien seguía dando golpes con un palo fue Herlan e incluso lo amenazó al ‘guaso’ cuando este le dijo que ya no golpeara”, señaló otra denuncia.