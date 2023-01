"Hice algo demasiado malo": el estremecedor mensaje enviado por el feminicida de Valentina

Cochabamba, Bolivia

Tras haber asesinado a Valentina, Randy Escalera, de 22 años, le envió un mensaje a su madre prácticamente confesando el hecho.

El feminicida de la joven estudiante de 22 años aseguraba: “hice algo demasiado malo”.

"Hice algo demasiado malo. No puedo volver con ustedes. No puedo volver a verlos, ni ver a nadie. Espero que Dios pueda perdonarme por lo que hice porque yo no podré hacerlo. Amé y amo a Valentina más de lo que he amado a nadie más, de lo que me he amado yo mismo. No puedo vivir sin ella", se lee en el texto enviado por el asesino.