Con mucho dolor y pedido de justicia, velan los restos de Valentina

Cochabamba, Bolivia

La noche de este lunes, se realiza el velorio de Valentina, de 22 años, quien fue víctima de feminicidio por parte de su expareja, Randy Escalera, también de 22 años. Al lugar, llegaron sus familiares para darle el último adiós a la joven que soñaba con ser repostera y trabajaba en un café.

La madre develó que quedó en shock al ver el estado en que se encontraba el cuerpo de su hija.

"Ayer, cuando encontré su cuerpo, me ha consternado saber el informe del IDIF de cómo la han encontrado a mi hija. A este tipo lo considero un criminal, más que eso, no sé, ¿cómo una persona puede una muerta a su lado más de 72 horas? Mi hija ha estado más de 72 horas muerta a su lado y realmente me rompe el corazón", compartió la madre.