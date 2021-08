Hieren al activista Guillermo Paz en la marcha convocada por el Conade

Guillermo Paz, activista de la plataforma ciudadana del 21F, fue herido este miércoles, en una marcha convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

El activista afirmó que este hecho de ataque es recurrente, responsabilizó por la agresión a militantes del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Lastimosamente me han tirado una piedra, son los agresivos del MAS, esto es lo siempre ocurre en nuestras marchas pacíficas, el MAS viene a provocarnos y me han tirado una piedra y nos han agredido lastimosamente esto no es democracia, y esto busca el MAS enfrentamiento entre los bolivianos”, manifestó Paz.