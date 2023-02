Hija de Jeanine Añez denuncia que la persiguen por defender a su madre

La Paz

Carolina Rivera, la hija de la expresidenta Jeanine Añez, denunció este martes públicamente que, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), ordenó iniciar procesos en su contra, por lo que 32 entidades la investigarán.

“Me persiguen por defender a mi madre, esta es la nueva forma de torturar a Jeanine Añez persiguiendo a su hija, y lo van a hacer con todos los presos políticos persiguiendo a sus familias. Pero no me van a callar y seguiré denunciando todos sus abusos y buscando justicia para todos los presos políticos en mi país”, manifestó Rivera.

La hija de la exmandataria señaló que con este hecho lo que buscan es amedrentarla, sin embargo, dijo que no lo van a conseguir, pidió que se encarguen de perseguir a los narcotraficantes y delincuentes, antes de inventar procesos en su contra, ya que lo único que hace es defender a su madre.

Así mismo, señaló que hace lo que cualquier hijo haría por su madre, que es defenderla y agregó que sus pedidos representan una lucha contra el aparato estatal ‘abusivo’, contra una presunta dictadura ‘cada vez más consolidada’, además lamentó que la justicia este según su percepción totalmente secuestrada por el Movimiento Al socialismo (MAS).

“Hago lo que cualquier hijo haría por su madre, defenderla hasta conseguir su libertad y pedir un juicio justo que es lo que le corresponde. Denuncio ahora que a mí también me quieren procesar, ordenando a 32 entidades que me investiguen, como no existe una justicia, ni un Ministerio Público imparcial en Bolivia, ya que el hijo de Luis Arce, tiene dos denuncias hasta el día de hoy”, agregó Rivera.