Evo Morales sugiere un segundo aguinaldo por el ‘Año Nuevo Andino’

A través de su cuenta de Twitter el expresidente Evo Morales, le sugirió al presidente Luis Arce, otorgar un segundo aguinaldo por el año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco a personas de la tercera edad.

Al respecto el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Felix Ajpi, afirmó que no están de acuerdo.

El senador agregó que ese hecho talvez podría consolidarse posteriormente, cuando se logre consolidar la reactivación económica en el país.

Por su parte, el diputado del MAS, Renan Cabezas, señaló que Bolivia se encontraría en una buena situación económica y que el presidente debe analizar la sugerencia efectuada por el líder del MAS, Evo Morales.

En tanto, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, señaló que se opone rotundamente, y señalan que el presidente debe ocuparse de otros asuntos.

“Se demuestra todo lo contrario que no hay buena economía, pero eso no quiere decir que no se atienda la agenda social, pero no en el sentido demagógico, como está planteando el expresidente Evo Morales. Solamente está preocupado de la reproducción del poder, como siempre lo han hecho”, señaló Alarcón.