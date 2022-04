Hijo de la anciana apuñalada: "Me llamaron para avisarme que mataron a mi madre"

Cochabamba, Bolivia

Este martes, el asesinato de una mujer de la tercera edad conmocionó a Cochabamba por la crueldad del hecho. Según testigos, el autor es el hijo de los dueños de la casa, donde vivía Pascuala Capurata Mamani.

El hijo de la anciana, consternado, apenas podría entender lo sucedido. Cuenta que le llamaron la tarde de este martes para avisarle que su mamá estaba muerta.

"Me llamaron, yo no sabía, me dijeron: 'tu mamá está muerta'. Le habían matado. No sabía qué hacer", relató el hijo de la vìctima.