Hijo de Vicente Fernández da positivo al Covid-19

De una manera muy ínsólita, Vicente Fernández Jr. fue diagnosticado con Covid-19, así lo reveló durante una entrevista para la revista TVyNovelas; en donde el hijo de don Vicente Fernández compartió algunos detalles de su padecimiento, el cual fue detectado la semana pasada.

El mayor de los potrillos compartió que fue diagnosticado durante una visita de emergencia al hospital, debido a que se atragantó y por protocolo le realizaron la prueba.

“Comía un corte de carne y se me atoró un trozo en la garganta, me estaba ahogando y comencé a ponerme morado”, inmediatamente fue auxiliado y llevado al hospital en donde finalmente pudo expulsar lo que le obstruía la respiración.

“Pude haber muerto, pero por protocolo del hospital me hicieron el examen de Covid-19 y salí positivo”, reveló que se realizó la prueba dos veces para terminar con las dudas, sin embargo, en ambas dio positivo.

Afortunadamente, el cantante es un paciente asintómatico, por lo que no ha presentado altas temperaturas, tos, gripa, dolor, ni ninguna molestia: “Esto es gracias a que mi sistema inmunológico está en buen estado y no me pegó tan fuerte como a otras personas“.