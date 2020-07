Homenaje: ¡Hasta pronto doctor Urenda! forjador de la salud en Santa Cruz

27/07/2020 - 15:34

Santa Cruz, Bolivia

Marcó un antes y después. Para esta época de su vida, cuando ya había hecho bastante por su tierra amada, no tenía la necesidad de estar al frente conduciendo al pelotón vestido de blanco a enfrentarse a una batalla desconocida, a un enemigo invisible que empezaba azotar en otro continente, que venía pisando fuerte y que ya se asentaba en esta región, avizorando que iba a ser duro de derrotar y a la vez letal.

Se merece todos los tributos posibles. Óscar Javier Urenda Aguilera, el hombre que no le tuvo miedo al nuevo adversario, al menos no lo demostró delante de su gente, que le puso pecho a la bala, quien quiso estar al frente como todo un buen líder y comandante con toda la talla. Dejó establecidas las líneas a seguir para enfrentar a esta pandemia, y formó a todo un equipo profesional joven para tomar las riendas. El pueblo cruceño y autoridades departamentales, locales y de Gobierno pusieron en él también su confianza en un momento crucial, y no los defraudó.

Como lo llamaron varios de sus colegas y la misma sociedad en el último tiempo, 'el comandante', que venía con varias gestiones realizadas para que el sistema hospitalario cuente con un acelerador lineal, mejoras en el hospital Oncológico, entre otras acciones, se convirtió nuevamente en el referente en Santa Cruz y en el país cuando el miedo empezó a asolar a la población después de conocerse el primer caso de coronavirus en Bolivia, aquel inolvidable 10 de marzo de este año.

Una vida dedicada al servicio

Óscar Javier Urenda Aguilera nació el 19 de enero de 1.948 en Santa Cruz. Tenía 72 años, casado con Darling Flores Sandoval, tenía 6 hijos, 12 nietos y 2 bisnietos.

Es LaSallista de corazón, estudió como médico ginecólogo y se formó en Argentina, Brasil y España. Al retornar a su tierra natal, Óscar estuvo al frente en varias instituciones cruceñas como presidente del Club Social 24 de Septiembre, presidente la Sociedad de Ginecología y obstetricia por su amplia trayectoria profesional.

Ingresó a la arena política. Para el 2.002 fue director del Comité Cívico Pro Santa Cruz, en el 2005 fue electo como Diputado Nacional por la Circunscripción 52. En el 2007 participó en la redacción de los Estatutos Autonómicos y es considerado como un luchador permanente por las autonomías del departamento de Santa Cruz.

En marzo de 2009 se convirtió en el presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña y para el 4 de junio de 2010, a invitación del prefecto Rubén Costas, asumió como secretario de Salud de la Gobernación.

Por las instituciones públicas mencionadas existe un común denominador que caracteriza a Urenda, el hombre quien se destacó por su labor y vocación de servicio.

"Destacable como autoridad, por su dedicación permanente a su pueblo, apreciado y ni qué hablar en el orden particular en su círculo de amistades. Aunque 15 minutos pero estaba con nosotros, dentro del Club Social dejó una huella linda, perfecta que hasta ahora nosotros nos seguimos beneficiando con esa huella", afirmó a La Red Uno de Bolivia, Róger Vaca Díez, amigo y presidente actual del Club 24 de Septiembre.

"Siempre tenía una sonrisa para todos, se daba lugar para saludar a todos, cómo se alegraba y se gozaba. Todos los eventos que organizaba eran inolvidables", agregó.

Óscar Urenda, compartiendo en una recepción social

Óscar Urenda se daba tiempo para compartir con sus íntimos

'Osquitar', el compañero, amigo del alma y leal

El deceso de Óscar Urenda se conoció la madrugada del viernes pasada las 01:00 de la mañana. El fallecimiento del galeno chocó fuertemente en su familia, en su segunda familia como lo fue la Gobernación cruceña, la población en general pero también en uno de sus amigos íntimos, el gobernador Rubén Costas.

Cuando se escuchó por primera vez a la primera autoridad departamental referirse a la vida de su compañero de lucha y amigo del alma, fue evidente su voz entrecortada, denotando una tristeza profunda con su amigo de tantos años que había partido.

"Siento un vacío muy grande por la partida de Óscar. Hay alguna frase que se escucha alguna vez entre los que pintamos canas, los que como Óscar hemos vivido el cambio trascendental de un pueblo sencillo a la ciudad pujante que hoy es Santa Cruz, Se nos fue un gran cruceño, se nos fue un hombre grande, profesional destacable, prominente político, servidor público sobresaliente, un icono en la salud del departamento", expresó Costas.

Rubén Costas consideraba a Urenda como un hermano

El gobernador cruceña dijo que Óscar Urenda estuvo presente en todo momento y valoró cada presencia suya en los buenos y malos momentos, además de las charlas interminables proyectando una mejor salud para el departamento.

"Nunca te doblegaste, así te grabó mi memoria, con esa indomable voluntad hasta los últimos días", indicó.

Deja un gran vacío en el gabinete de Costas

La consternación todavía queda latente en la Gobernación de Santa Cruz. Duberty Soleto, quien fungía como director de Políticas Sociales y ahora asume como secretario de Salud de la Gobernación, destacó entre lágrimas el apoyo que recibió de Óscar Urenda durante 14 años, porque dio un gran respaldo a los proyectos sociales que su repartición encaraba. Juntos habían viajado a las provincias

Llevando sus manos a la cabeza, a Soleto aún le cuesta aceptar que el médico ginecólogo partió y que no estará como de costumbre en la reunión de gabinete.

"De verdad que es un héroe, murió luchando contra el enemigo para darle salud al pueblo. Tenemos que estar agradecido con él", dijo Soleto notablemente emocionado.

Paola Parada, secretaria de Desarrollo Humano del ente departamental, expresó que Urenda deja un vacío enorme en el equipo de trabajo de Costas, que extrañarán sus llegadas a la reunión, que a propósito, su presencia marcaba la diferencia con su sutil voz. Calificó de visionario al secretario de Salud porque deja un antes y después en la función pública.

"Todo lo que hizo en la salud fue una transformación impresionante. Es un ser humano inigualable, él nos celebraba todos los cumpleaños, siempre había una palabra de ánimo y de cariño. Te ayudaba en todo sentido, si no era con gestión era con palabras de ánimo", afirmó.

Urenda, el hombre bohemio y carnavalero

Aparte de la gestión pública, Óscar Urenda tenía otra faceta, era un 'bacán' de corazón. El doctor era de la comparsa Bacanes desde su juventud, infaltable a los carnavales, amante de la tradición cruceña.

Franklin Steinbach, amigo de toda la vida de Urenda y presidente de la comparsa Bacanes, recordó que junto a 'Osquitar' compartió más de 50 años carnavaleando, que en sus momentos tristes aparecía la figura de su amigo para animarlo a su fiel estilo.

"Nuestra amistad sigue siendo lo más importante en nuestras vidas. Estamos tristes", dijo.

Joaquín Monasterio, exdirector del Sedes, reveló que junto a Urenda fueron compañeros en el Colegio La Salle, conformaron una fuerte amistad porque estudiaron Medicina en la Universidad de La Plata, en Argentina, en compañía de otros reconocidos cruceños como el doctor Carlos Dabdoub y el galeno Steinbach.

La Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), destacó la trayectoria de Óscar Urenda como profesional y carnavalero. Carlos Arrien, presidente de esta entidad, informó a Red Uno Digital que entregarán la Cruz Potenzada del Carnaval a la familia del exfuncionario de la Gobernación.

Santa Cruz y el país pierden a uno de los grandes forjadores por la salud en la región cruceña. Deja con la vara en alto el cargo en la secretaría de Salud y la función pública.

