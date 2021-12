Huarachi a Arce: "Si jueces y fiscales no hacen caso, cámbielos de inmediato"

Cargando...

La Paz - Bolivia

Juan Carlos Huarachi, secretario máximo de la Central Obrera Boliviana (COB), dijo al presidente Luis Arce que si jueces y fiscales no hacen caso, que los cambie de forma inmediata. Agregó que, si el mandatario toma esa decisión, “el pueblo” lo respaldará.

“El pueblo demanda justicia y tenemos que hacer cumplir eso, compañero David, compañero Lucho (…). Qué está pasando con el poder judicial, qué está pasando con los fiscales, con los jueces. Por qué no actúan, por qué no hacen su trabajo, por qué nos perjudican a nosotros”, aseguró Huarachi el lunes, durante su intervención en la concentración del MAS en La Paz.

El dirigente cobista señaló que el pedido del “pueblo” es que si los jueces o fiscales no hacen caso que los cambie. “Este pedido es el pueblo: si no hace caso el poder judicial, si no hace caso los fiscales, si no hace caso los jueces, cambie de inmediato, aquí el pueblo te va a respaldar”, agregó.

El lunes, la marcha del MAS en defensa del Gobierno de Arce arribó a la sede de Gobierno luego de una caminata de siete días. La columna desembocó en una concentración que colapsó el centro de la urbe.

Cargando...

En la concentración, Juan Carlos Huaracho exigió cárcel para el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, además, amenazó trasladar las protestas al departamento cruceño y “nacionalizar” empresas.

“Somos los nacionalizadores y vamos a nacionalizar todas las industrias, todas las empresas en Santa Cruz. Que no nos provoquen, carajo”.