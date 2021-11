Identifican al hombre fallecido durante la balacera en Sacaba

Sacaba, Cochabamba

Darwin Douglas Buendía Ramírez de 43 años es el fallecido durante la balacera en el municipio de Sacaba, era la persona que conducía el vehículo que fue interceptado por la Policía después de una persecución.

El informe forense señaló que recibió tres impactos de bala, uno de ellos le perforó el pulmón ocasionándole la muerte. La balacera ocurrió este miércoles, cuando la policía realizaba una persecución a una banda delincuencial, en la zona de Chullpa Moqo, dejando como resultado un fallecido y tres heridos por impacto de proyectil.

La esposa del hombre abatido en la balacera, asegura que su pareja no es un delincuente, señaló que se dedicaban al comercio. El fallecido dejó un niño de 2 años en orfandad y su pareja tiene cuatro meses de gestación.

“Él solo me dijo iré a dos cuadras y enseguida regreso, yo le respondí entre sueños ‘esta bien’, y después no llegó más, no supe más de él. Tiene ollas en cajas es comerciante. Pensé que salió a realizar una venta, le dieron tres balazos de frente (…) La Policía no me decía nada, me decían todo está bien”, relató la mujer.