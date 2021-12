Identifican al hombre hallado muerto en Lipari se trataría de Rolando Espejo un chofer de radiotaxi

La Paz

Según información de la madre de la víctima, el varón era chofer de radiotaxi, habría salido de su casa a trabajar el pasado sábado, sin embargo nunca más volvió.

“Es mi hijo, esta mañana yo me enteré que mi hijo había fallecido, tenía su primera mujer se separó”, manifestó la madre del ahora fallecido.

Según la familia de Rolando un amigo lo llamó y él acudió a su encuentro.

“Yo hable el sábado en la tarde, mami tengo que trabajar me dijo, porque del auto tengo que pagar”, relató la madre de Rolando.

En sus redes sociales Rolando publicó el 27 de octubre, un video festejando a su mamá a quien le decía lo mucho que la quería, el fallecido deja en orfandad a dos menores de edad, la madre pide justicia para su hijo.

“Pido justicia, no sé qué hacer, no tengo ni plata, no tengo nada”, expresó la madre quien se encuentra consternada con el hecho.