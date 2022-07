Iglesia afirma que el censo es ‘prioritario y fundamental’ para toda la población del país

Santa Cruz

El monseñor René Leigue, arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, cuestionó este domingo en la misa dominical, el retraso en la realización del Censo de Población y Vivienda, el mismo que será postergado según anunciaron las autoridades hasta el año 2024.

“Hay un problema serio en nuestra sociedad hablando del censo, ¿acaso no es prioritario?, ¿acaso no es fundamental hoy en día en nuestra sociedad?, sin embargo, esto se está quedando a un lado y hay otras cosas que están puestas como prioridad”, manifestó Leigue.

El arzobispo agregó que el censo es muy importante para la población del país, ya que cree que serviría como mecanismo de unión, agregó que no es fundamental pensar en los escaños que podría generar el censo, si no lo importante es saber las necesidades de la gente.

“Están dejando de lado una cosa que puede significar la unión de todos, para que salgan todos beneficiados de eso, sin embargo, estamos agarrando los datos y no agarramos lo fundamental. Cuando se habla del censo, se habla de los escaños, que van a perder escaños aquí, que va haber más escaños allá. A veces me pregunto de que nos sirve elegir a más personas a más asambleístas si solamente en campañas están presentes (…), entonces eso creo que no es importante”, aseveró Leigue.