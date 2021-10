Iglesias Católicas de La Paz fueron pintadas en protesta por el embarazo de una niña en Santa Cruz

Las fachas de algunas Iglesias Católicas de la ciudad de La Paz, aparecieron pintadas, como un acto de rechazo ante la presunta injerencia de la Iglesia Católica, en el embarazo de una menor de 11 años en el departamento de Santa Cruz.

Vecinos de la zona, afirmaron este jueves, que se presume que los templos fueron pintados en horas de la madrugada, ya que no se percataron del hecho hasta horas de la mañana.

“Debieron hacer en la madrugada, porque en la noche no estaba, el padre vino me pregunto no vi hasta ahí. Esta mal que estén destrozando la Iglesia, esta mañana abrí mi negocio y ya estaba así”, manifestó una vecina de uno de los templos.