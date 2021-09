Iglesias evangélicas piden no obligar a la población a vacunarse

El pastor evangélico Luis Aruquipa, pidió este lunes, a las autoridades no obligar a la población a ponerse las vacunas contra la Covid-19, afirmó que es necesario que sea cada ciudadano responsable y decida si recibe o no la inmunización.

El pastor aseveró que las iglesias evangélicas no están en contra de las vacunas, agregó que no quieren ser discriminados por negarse a recibir la inoculación.

“Yo no me he vacunado y personalmente, ningún pastor, ni ninguna autoridad puede obligarnos a vacunarnos, ya que estaríamos viviendo la Ley 045 de discriminación, porque por nuestra ideología cristiana no nos pueden discriminar”, detalló Aruquipa.