"Inquilinos de terror": Golpearon a la dueña de casa, a su hija y hasta al gato

Cochabamba, Bolivia

Un caso de violencia se registró en Villa Pagador, zona sur de la ciudad, cuando una inquilina agredió físicamente a la propietaria de una vivienda, todo porque la dueña de casa les pidió a los arrendatarios que movieran sus vehículos.

Las víctimas habrían sido agredidas cuando procedían a guardar su mercadería. Ante el reclamo de la propietaria, los arrendatarios actuaron de manera agresiva y golpearon a la mujer y su pequeña hija en repetidas ocasiones.

La dueña del inmueble fue atacada por estas personas, quienes no quisieron acabar con la fiesta, ni mover sus motorizados que estaban en vía pública. La propietaria fue agarrada por el cuello, por pedir tranquilidad en el inmueble, la pequeña hija de la víctima trató de defender a su madre, pero también fue golpeada y ahora se encuentra hospitalizada.

“Cuando estaba guardando mis cosas el hombre me agarró por el cuello, yo gritaba que me suelte. Al ver esto mi pequeña hija trató de defenderme y le gritaba suéltale a mi mamá, entonces la señora Maira Humerez Mamani agarró a mi pequeña por los cabellos, la comenzó a pegar, asustada agarré una piedra y golpee a la señora. Grite ‘suéltala a mi hija’, no sabía que eso enojaría a todos los ebrios, entre 10 personas me golpearon”, dijo muy atemorizada.