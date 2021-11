¡Insólito! Cantante de rock orina en la cara de uno de sus fans en pleno concierto

Cargando...

En Estados Unidos, la cantante del grupo Brass Against, Sophia Urista, orinó en la cara de uno de sus fans dejando perplejos a todos los asistentes del evento incluidos a los integrantes de su banda.

La afamada cantante estaba cantando Wake Up, de Rage Against the Machine, cuando un espectador subió al escenario después de ser invitado por la banda.

El fans se recostó en el piso del escenario boca arriba y Urista se puso en cuclillas sobre él, se bajó el pantalón y la ropa interior comenzó a orinar sobre el rostro del espectador, quien celebró con entusiasmo el momento.

El momento fue viralizado en redes sociales despertando una serie de críticas.

Horas después del show, la banda uso Twitter para disculparse por lo ocurrido.