Instalan primera reunión de Comisión de Casos de Violación y Feminicidios entre protestas

Este viernes en la Casa Grande del Pueblo, se instaló la reunión de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en la cual se pretende revisar los casos en los que personas con sentencia fueron liberadas. En la reunión se encuentran autoridades gubernamentales y judiciales.

“Hoy vamos a analizar las temáticas para que podamos dar resultados a corto plazo a las víctimas de nuestro país. Esta es la primera reunión, una vez teniendo esta reunión daremos más información, pero el tema de la cumbre de justicia está dando resultados, hemos ido avanzando, porque el tema justicia es estructural. A corto, mediano y largo plazo se tiene que trabajar toda la reforma de justicia, no es de la noche a la mañana”, aseveró la senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Virginia Velasco.

Tras la instalación del encuentro, familiares de víctimas de feminicidio instalaron una vigilia en la puerta de Casa Grande del Pueblo exigiendo la aprobación de una norma que sentencia a los agresores a cadena perpetua ademas de una renta vitalicia parta los hijos victimas de feminicidios.

"A los policías les han dado la instrucción de que solamente pueden entrar representantes de las asociaciones de víctimas, pero delante mío ha entrado gente que no era víctima, que no era funcionaria y que está yendo a hacer barra, que va ir a aplaudir esa comisión. Y nosotras, estamos aquí con nuestro caso, con nuestro papeles para presentar por tercera vez y no nos dejan entrar. Exigimos entrar, se hacen la burla de nosotras", señaló Helen Álvarez, madre cuya hija aún reclama justicia por la muerte de su hija.