Instructora fitness denunció que fue víctima de intento de feminicidio, extorsión y violación

Cochabamba, Bolivia

La denuncia la hizo pública a través de sus redes sociales. Adriana ex candidata a Miss Cochabamba e instructora de fitness, denunció que fue sufrió violencia "doméstica, psicológica, intentó de feminicidio, privación de libertad, violación, pornografía y extorsión" por parte de su ex pareja.

La víctima contó que empezó a vivir con su agresor desde el 1 de junio en la ciudad de La Paz. Se conoció con S.F.B.M (24 años) algunos meses antes. En su relato señala que todo estaba bien durante las primeras semanas, pero los episodios de violencia fueron subiendo poco a poco, empujones y jalones.

Pero su calvario comenzó desde el 17 de junio cuando su ex pareja la acusó de haber llevado a otro hombre a su departamento. Los insultos pasaron a la agresión física de un momento a otro.

“Me pidió revisar mi celular, encontró una conversación de WhatsApp con un chico que salía en el mes de Diciembre (cuando no estábamos juntos) y le dio un ataque de celos, empezó a golpearme por todo el cuerpo, me agarró a patadas, puñetes, cachetadas, también me golpeaba con sus zapatos y con el cable del cargador, me golpeo casi durante todo el día”, es parte del relato de Adriana.