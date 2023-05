Intensa nevada en el Tunari, familias disfrutaron del paisaje

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La intensa nevada registrada este viernes 5 de mayo ocasionó el corte temporal de tráfico vehicular, causando el descenso de temperaturas y lluvia en la ciudad. Este fin de semana un manto blanco cubrió el Tunari, dejando bellas postales.

La nevada inició este viernes 5 de mayo y continúo hasta el sábado 6. La nieve se extendió en los departamentos de La Paz (norte paceño y los Yungas), Oruro y Potosí.

Durante el fin de semana el sector de Confital, Cochabamba-Oruro, se mantuvo con restricción y pedidos de precaución al circular. Los municipios de Independencia, Cocapata y Morochata reportaron intransitabilidad vehicular.

Este fin de semana cientos de familias llegaron hasta la cumbre, para disfrutar del paisaje. Se sacaron fotografías y compartieron con los más pequeños, armando muñecos de nieve, jugando con llantas.

“Sí acá un poco calentándonos, haciendo un poco de raspadillo natural, me traje un mentolado y a disfrutar”, contaba a la Red Uno un visitante en el Tunari. “Es hermoso, muy increíble, nunca he visto esto en Brasil”, “Es mi primera vez en la nieve, me ha gustado mucho estar acá, a pesar que mis pies se congelen”, fueron los comentarios.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta naranja por lluvia, por posibles desbordes de ríos en Cochabamba y La Paz. Los ríos Ichilo, Ivirgarzama, Magareño, Chimoré, Mamorecillo, Chapare, Chipiriri, Eterazama e Ichoa reportarán ascensos en sus afluentes.

El frío intenso no impidió que decenas de familias disfruten de la nevada en la cordillera del Tunari. La mayoría de las personas que llegó a ver la nieve lo hizo en sus vehículos o minibuses contratados, lo que causó gran congestión vehicular.