Intentaron violar a una enfermera cerca de un hospital

Cochabamba, Bolivia

Una enfermera de un hospital centinela fue víctima de abuso sexual, cuando llegaba a su fuente laboral, un hombre que estaba en una bicicleta intento vejarla a pocos metros del nosocomio, fue auxiliada por transeúntes que pasaban por el lugar.

El agresor se acercó preguntándole una dirección, aprovechó la situación para arrojarse sobre la enfermera e intentó violarla.

“Yo me estaba yendo y se bajó de la bicicleta, me agarró de mis dos manos y me tendió al suelo, me quería sacar toda mi ropa, estaba llorando”, declaró la víctima.