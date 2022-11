"Intentaron violarme con un tubo": cinco hombres agredieron a un homosexual en un baño público

Cochabamba, Bolivia

Este lunes, la Fundación Trébol denunció una agresión homofóbica. Cinco hombres y una mujer golpearon, robaron, intentaron violar y amenazaron de muerte a un homosexual. El hecho se habría registrado en horas de la tarde en un baño público en el centro de la ciudad de Cochabamba.

Los agresores le golpearon en la espalda a la víctima con objetos contundentes.

Aseguran que no es la primera vez que sucede una agresión así en el lugar, cuatro ya hicieron la denuncia y otros cuatro callaron por miedo a las amenazas.

Los atacantes fueron arrestados por la policía.

El baño público funciona dentro de un pasillo que termina en un garaje público. De momento, ningún propietario o encargado brindó declaraciones al respecto.

"El peor día"

La víctima contó que fue brutalmente agredido junto a un compañero.

"Literalmente, hoy ha sido el peor día, un día de tesoro para mí debido a que no solo me han agredido, sino también intentaron abusar de mí sexualmente con un tubo ", reveló la víctima a Red Uno.

Explicó que los atacantes ingresaron detrás de él al baño público y directamente les amenazaron de muerte por ser homosexuales.

"(Dijeron) que porque somos maricas, que debemos deberíamos morir. Mientras me golpeaban repetían que con eso me estaban haciendo hombre. Yo salí huyendo del lugar. En uno de esos momentos, vi la oportunidad y logré escapar agarrando lo que tenía porque las otras cosas me las robaron ellos", agregó.

También comentó que los agresores se encuentran en celdas policiales, pero denuncia privilegios para ellos.

"Respecto a mí no mueven nada, yo he sido el agredido en este caso. Me han flagelado la espalda, está toda destrozada. Había otra persona que no sé si estará bien o mal. Se sabe que no es la primera vez, hay muchos más reportes de casos. Hice la denuncia, compartí en las redes sociales y hay muchos más que están llegando", contó.