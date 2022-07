Intervienen fiesta clandestina en Sucre, se encontraba un centenar de menores de edad

Sucre

El intendente Municipal de la ciudad de Sucre, Edgar López, informó este lunes que se procedió a la intervención de una fiesta clandestina, la misma no contaba con autorización correspondiente para este evento, sin embargo, hicieron uso de un permiso para una fiesta de cumpleaños.

“Esta actividad se desarrolló en un salón de eventos, y este lugar no contaba con la autorización respectiva, sin embargo, de acuerdo al trabajo que fuimos desarrollado encontramos una autorización que utilizaron que era para un evento de cumpleaños, y que se iba a desarrollar en una casa particular y no así en un salón de eventos”, manifestó López.