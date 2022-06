Inusual bloqueo de food trucks rodea la plaza 14 de Septiembre

Cochabamba, Bolivia

La mañana de este martes, propietarios y vendedores de comida rápida en food trucks bloquearon la Plaza de Armas 14 de Septiembre, en la ciudad de Cochabamba.

Su pedido es la elaboración de una normativa específica que les permita asentarse en lugares específicos de la ciudad y ya no ser desalojados ni sancionados por la Intendencia Municipal.

"No es posible que hasta la fecha no tengamos ninguna respuesta. Se ha dado papeleo tras papeleo, vueltas y vueltas al asunto y se ha traspapelado la respuesta de la ley. No es posible que haya gente incompetente", afirmó un representante del sector.