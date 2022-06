Padres de familia de Quillacollo mantienen bloqueo en la Av. Blanco Galindo

Cochabamba, Bolivia

Por segundo día consecutivo, padres de familia del colegio San Ignacio de Loyola de Quillacollo mantienen bloqueada la Av. Blanco Galindo que conecta Cochabamba con el occidente del país. Piden que se les entregue el derecho propietario de la unidad educativa.

Aseguran que no se levantarán del lugar mientras no atiendan sus demandas.

"No es por gusto que estamos pidiendo esto. Nuestros niños están en aulas muy estrechas, queremos la ampliación de nuestra escuela porque tenemos harta demanda de alumnado. Los vecinos no pueden estar en nuestra escuela porque no tenemos espacio donde acogerlos", agregó.