Italia autoriza por primera vez el suicidio asistido

Un tetrapléjico de 43 años, que lleva los últimos 10 inmovilizado en la cama, es el primer enfermo que ha obtenido la autorización para ser sometido al suicidio médicamente asistido en Italia, después de que una sentencia del Tribunal Constitucional estableciese ese derecho en 2019.

"El Comité de Ética (del servicio sanitario público) constató que el hombre se encuentra dentro de las condiciones establecidas por el Consejo para acceder al suicidio asistido, por primera vez en Italia", anunció hoy la Asociación Luca Coscioni, que lleva años luchando por la introducción de una ley que regule la eutanasia en Italia.

La ley italiana castigaba el suicidio asistido con prisión

Hasta 2019 la ley italiana consideraba el suicidio asistido como una práctica castigada hasta con una pena de 5 a 12 años de cárcel. Pero en 2019 el Tribunal Constitucional introdujo una excepción para "los pacientes mantenidos con vida mediante tratamiento y que padecen una patología irreversible, fuente de sufrimientos físicos y psicológicos que consideren intolerables, siendo plenamente capaces de tomar decisiones libres y conscientes".

"El Comité de Ética, tras varias verificaciones realizadas por un equipo de médicos especialistas, confirmó que se cumplían los criterios para acceder legalmente al suicidio asistido", explicó en un comunicado la Asociación Luca Coscioni, que batalla desde hace años por la legalización del suicidio asistido en Italia.

El caso autorizado es el de Mario (nombre ficticio), de 43 años, un camionero que quedó tetrapléjico hace diez años a raíz de un accidente de tráfico en el que se quebró la columna vertebral.

En repetidas ocasiones solicitó a las autoridades sanitarias de la región donde reside, Las Marcas, en el centro de la península, autorización para acceder al suicidio asistido, lo que le fue negado, hasta que un equipo de abogados de la Asociación Luca Coscioni se hizo cargo del caso.

"Me siento más ligero, me he liberado de toda la tensión acumulada en los últimos años", dijo Mario al conocer la decisión, según recogió en un comunicado la asociación Coscioni, que le ha acompañado durante todo el recorrido legal necesario hasta lograr su deseo.

Una petición firmada por más de 750 mil personas

Por ahora no han sido definidas las modalidades concretas ni la fecha en que lo ayudarán a suicidarse.

La decisión del Tribunal Constitucional de 2019 supuso un terremoto en Italia, un país con una fuerte tradición católica, pero dejó un vacío legal ya que no definió los procedimientos para aplicarla.

Por ello la Asociación Luca Coscioni lanzó una petición a favor de un referéndum sobre la legalización de la eutanasia en Italia, la cual ha sido firmada por más de 750.000 personas. La consulta nacional podría celebrarse a partir del 2022.