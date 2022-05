Jefe de bancada del MAS pide el cambio del Comandante de la Policía

Cargando...

La Paz - Bolivia

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, planteó el cambio del Comandante de la Policía Boliviana, general Jhonny Aguilera, a cuyo mando culpó por una "mala administración de la entidad del verde olivo" tras el escándalo que involucra a la Policía por el caso del tráfico de vehículos robados.

“Yo personalmente me atrevería incluso a solicitar el cambio del comandante Aguilera, porque él directamente es el comandante y quién tiene que tener el control de las diferentes instancias y, por supuesto, no estamos viendo esa responsabilidad, más al contrario las investigaciones también no nos han dado resultados óptimos hasta este momento”, dijo Arispe.

Además del caso de vehículos robados, Arispe recordó que anteriormente también conoció de un caso de policías involucrados en el "volteo" de dinero y dijo que eso no se puede tolerar.

Consultado sobre los cambios que deben existir en la Policía, el jefe de bancada del MAS ratificó sus críticas al Comandante y los mandos que están bajo su conducción.

“No hemos tenido resultados y respuestas positivas, más al contrario cada día se han ido dando problemas y conflictos y mala administración, mal ejercicio de sus funciones de seguridad del Estado”, afirmó el diputado representante del Trópico de Cochabamba.

Arispe resaltó que hace este planteamiento de manera abierta y que seguramente llegará a los oídos del Ministro de Gobierno y el presidente para que puedan hacer una evaluación.

Argumentó que la Policía es una Institución que en los últimos tiempos ha ido perdiendo cierta credibilidad en el pueblo boliviano, por lo cual amerita una reflexión interna en la institución o incluso una reestructuración.

El legislador también cuestionó el rol del Ministro de Gobierno en los problemas que aquejan a la Policía.

“Las últimas semanas hemos visto conflicto tras conflicto, problema tras problema de esta institución, y por supuesto quien rige en este caso es el jefe de esta cartera. No sé si tendrá un control eficiente allá adentro, o es que está trabajando con elementos que no son de su confianza. con personajes que no responden al trabajo que tienen que hacer. Eso es lo que nos llama la atención”, agregó.