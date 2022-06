Jefe de Dircabi renuncia a su cargo tras difundirse fotografía en el que aparece con un capo del narcotráfico

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Pasado el mediodía de este lunes, José Manuel Pinto Zamora decidió renunciar a su cargo como director de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de Santa Cruz, tras conocerse un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que lo involucra con el narco peruano Pedro Pablo Quintana Zamora, jefe del clan Quintana-Zamora.



"Me he retirado porque no quiero empañaran la gestión del Ministerio de Gobierno (a cargo de Eduardo Del Castillo). Yo agradezco la oportunidad que me dio el ministro, pero no quiero perjudicar su trabajo", dijo Juan Manuel al diario El Deber.



Las investigaciones muestran que Pedro Pablo Quintana Zamora era líder de la red internacional que recaló en Bolivia para transportar cargamentos de cocaína hasta Argentina y Brasil. El presunto nexo entre el actual director de Dircabi Santa Cruz y el narco se reveló por medio de una fotografía hallada en un álbum secuestrado en uno de los domicilios de Quintana.

Según un reporte de inteligencia de la Felcn procesado por los grupos especiales del Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero (Giaef) y Grupo de Investigaciones y Operaciones Especiales (GIOE), se llevó a cabo una requisa en el inmueble del Gigante Salón de Eventos Imperial, zona Pampa de la Isla, donde habitaba Filomena Villca Taca, esposa de José Luis Mullesaca Bonifacio (identidad boliviana falsa del Pedro Pablo Quintana Zamora), principal investigado.

En la requisa se halló un álbum de fotografías donde se encontró una fotografía donde se observa a cuatro adultos y dos menores, logrando identificar al principal investigado, José Luis Mullesaca Bonifacio, a su esposa Filomena Villca Taca, y a una persona de sexo masculino identificado como Juan Manuel Pinto Zamora, ahora exdirector departamental de Bienes Incautados de Santa Cruz, Dircabi.

De acuerdo a la investigación preliminar, la fotografía fue tomada durante el festejo del cumpleaños y bautismo del primer año del hijo de Pedro Pablo Quintana Zamora. Según las investigaciones de la Felcn, el niño nació el 20 de febrero de 2017, por lo que el cumpleaños celebrado en el Gigante Salón de Eventos Imperial se realizó el 20 de febrero de 2018.



Por su parte el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó en esa oportunidad que se trataba de una de las operaciones más exitosas de la Felcn y un golpe al narcotráfico con el que se afectó más de 10 millones de dólares al tráfico de sustancias ilícitas.



Juan Manuel Pinto Zamora afirmó que trabajó en la campaña del MAS y que en el mundo político conoció a mucha gente, por lo que justificó que tiene fotografías con muchas personas.



Señaló que no recuerda el nombre de Pedro Pablo Quintana Zamora. "Me hubieran comentado porque con la Felcn colaboramos con vehículos, pero no me han dicho nada", indicó.

Cargando...

Tras difundirse el domingo la fotografía, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, señaló a los medios que se iba a iniciar una investigación.

"Vamos a solicitar a la Dirección de Santa Cruz, Dircabi, vía la Fiscalía, para que proporcione información al respecto, una vez que tengamos los elementos necesarios haremos conocer las acciones que llevará adelante el Ministerio Público", dijo Lanchipa.