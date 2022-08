Jhonny Fernández: “Lo veo nervioso al gobernador, algo debe pasar en su interior o en su entorno”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“No soy masista, ni soy traidor, ni lo voy ser”. Esas fueron las palabras que dijo el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, tras las declaraciones vertidas por el Gobernador, Luis Fernando Camacho, en el programa Que No Me Pierda (QNMP), la noche del miércoles, 3 de agosto.

Durante una entrevista en el programa QNMP, el gobernador cruceño señaló a la autoridad municipal de ser aliado del Movimiento Al Socialismo y de 'traicionar la confianza de la gente'.

"Vemos que el alcalde 'peló capucha'. Tenemos una primer Cumbre en la que apoya el paro de 24 horas, luego de eso tiene una reunión con el Gobierno, hacen una alianza política, y sale con los masistas a repudiar el paro", expresó Camacho.

“Es lamentable que esas declaraciones vengan de una autoridad y diga esas cosas, es un mal ejemplo, creo que una autoridad de guardar respeto a los ciudadanos, yo por lo menos voy a seguir en esa línea”, señaló Fernández.

“Lo veo nervioso al gobernador, algo debe pasar en su interior o en su entorno, yo si no voy a entrar en esa bajeza, no a mí, no me enseñaron esas cosas, hay que ser respetuoso y hay que dar un buen ejemplo a los ciudadanos a quien debemos guardarles respeto”, aseveró el burgomaestre cruceño.

Asimismo, manifestó que esperará resultados de la reunión entre los rectores para determinar si la alcaldía trabajará o no los días 8 y 9 de agosto.

“Y decirle a Santa Cruz… queremos Censo, sí; pero (también) queremos reactivación económica”, destacó el alcalde de Santa Cruz de la Sierra.