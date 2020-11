Tras derrota judicial, Johnny Depp se retira de película "Animales fantásticos"

Cargando...

El actor Johnny Depp dijo el viernes que abandonará la película de la franquicia "Animales Fantásticos y dónde encontrarlos", luego de perder un caso por difamación en Gran Bretaña contra un tabloide que lo llamó "golpeador de esposa".

En su cuenta de Instagra, el actro estadounidense, publicó un comunicado en el cual Warner Bros. le ha pedido su renuncia, y por tanto abandonar la saga 'Animales fantásticos', que se encuentra rodando su tercera parte en Inglaterra, donde él interpreta el papel de Gellert Grindelwald, villano principal del filme.

Por su parte , Warner Bros. ha lanzado un comunicado en el que mantienen su postura de no criticar abiertamente al actor y anuncian cambiar de actor para interpretar el personaje.

Ante esta siutaciòn 'Animales Fantásticos 3' tendra un retraso en su estreno del 12 de noviembre de 2021 a verano de 2022. Este es el comunicado: "Johnny Depp abandonará la franquicia 'Animales Fantásticos'. Agradecemos a Johnny Depp su trabajo en las películas hasta hoy. 'Animales Fantásticos 3' está actualmente en producción, y se hará un nuevo casting para el papel de Gellert Grindelwald. La película se lanzará en cines en todo el mundo en verano de 2022". El cambio de fecha supone que 'Animales Fantásticos 4', marcada para 2022, también se irá más tarde. 'Animales Fantásticos 5' pretende estrenarse en 2024 según los planes iniciales.

Apelará el veredicto del juicio

Este es el comunicado completo de Johnny Depp, en el que confirma que apelará la decisión del juez y que no piensa dejar que "su vida y su carrera sean definidas por este momento":

"A raíz de los eventos recientes, me gustaría hacer este corto comunicado:

Primero, querría agradecer a todo el mundo que me ha dado su apoyo y lealtad.

Me han conmovido y emocionado todos vuestros mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días.

Segundo, me gustaría haceros saber que Warner Bros. Me ha pedido que renunciara a mi papel como Grindelwald en 'Animales fantásticos' y he respetado y aceptado esa petición.

Finalmente, quisiera decir esto.

El juicio surrealista del tribunal de Reino Unido no cambiará mi lucha para decir la verdad y confirmar que planeo apelar.

Mi resolución se mantiene fuerte y pretendo probar que los alegatos contra mí son falsos. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento en el tiempo.

Gracias por leer.

Sinceramente, Johnny Depp"