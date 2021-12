Jorge Landívar se presentó ante la fiscalía a prestar declaración en calidad de testigo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El ex secretario de Gestión y Coordinación Institucional Jorge Landívar, se presentó ante el ministerio público y la comisión de fiscales que investigan el caso de los supuestos “ítems fantasmas”, la ex autoridad aseveró que asistió en calidad de testigo, explico que no fue convocado, sin embargo, por la larga lista de personas investigadas no se le pudo tomar su declaración, la fecha de una nueva presentación está por determinarse.

En su condición de ex funcionario municipal, no quiso opinar respecto a la aprehensión de la ex alcaldesa Angelica Sosa, para evitar entorpecer las investigaciones, por su lado afirmo desconocer de este hecho de supuesta corrupción y negó cualquier participación con esta red que opero por varios años en la institución municipal.