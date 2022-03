Joven agredida el segundo día de carnaval se presenta a declarar en la Felcc

Santa Cruz, Bolivia

Neidy Huanca Rojas, de 22 años, victima de agresión física, verbal y psicológica el segundo dia de carnaval, manifestó que no aceptará las disculpas de su agresora, llegó a la Felcc a presentar su declaración.

Neidy es huérfana, salió de un hogar, pide disculpas si dañó el vehículo, en estos momentos se dirige a la Felcc a presentar su denuncia formal en contra de su agresora Carmen Ordoñez Dorado y su esposo.

"Lo que hizo no tiene disculpas, ella no me curó y tuve que trabajar con un chinchón y curarme yo sola", relató mostrando una cicatriz en su frente por el golpe.