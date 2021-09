Joven halla una muñeca de trapo con un mensaje terrorífico

En Inglaterra, un joven de 32 años que se mudó a una nueva casa se hizo viral después de que hallara, tras romper una pared, una muñeca de trapo un mensaje siniestro.

Jonathan Lewis, recogió las llaves de su nuevo hogar en Walton y al llegar al lugar se dio cuenta de que existía un el espacio vacío debajo de las escaleras por lo que decidió romper la pared con un martillo descubriendo así una muñeca con un vestido de rayas y una gorra.

“Estimado lector/nuevo dueño de la casa: ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse, fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien”, dice la misiva que el joven hallo junto a la muñeca.