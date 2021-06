Joven mata a machetazos a su padrastro

En México, un joven hondureño de 26 años mató a machetazos a su padrastro en la madrugada del pasado 27 de junio.

Vecinos alertaron a la Policía de los hechos mediante una llamada al número de emergencias.

Los oficiales, al llegar a la escena del crimen, encontraron el cuerpo del hombre, que fue identificado como Osvaldo Coronado Alfaro, en medio de un charco de sangre.

Se conoce que la madre del joven era golpeada por su pareja casi siempre, hecho que el hijo ya no aguantó más.

“Lo hizo en defensa propia, no quería hacerlo, siempre me defendía. Él (Osvaldo) siempre quería abusar de mí y mi hijo me defendía”, declaró entre lágrimas la mujer.