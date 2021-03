Joven mide más de 2 metros y no puede parar de crecer

Cargando...

Brasil

Rodrigo Santos-Motta, de 22 años, de Ipiau en el estado de Bahía, ya es una de las personas más altas del planeta con 2.23 de altura, pero los médicos creen que aún podría crecer más.

Los médicos dicen que su cuerpo ha producido demasiada hormona del crecimiento, pero Rodrigo nunca ha descubierto la razón exacta de su estatura anormal. Dijo que comenzó a notar la diferencia de altura cuando tenía 12 años, cuando ya se cernía sobre sus amigos.

A los 16, el chico que vivía con sus padres en la zona rural de Ibirapitanga, debió dejar su casa para ir a lo de su abuela para realizar una serie de tratamientos que siete años más tarde siguen sin dar resultados. Al mismo tiempo el chico padece las otras consecuencias de su condición: el bullying, la depresión y hasta los problemas para conseguir ropa de su talle.

También abandonó la escuela después de ser víctima de acoso escolar debido a su altura.

Su historia se hizo viral seis años, desde entonces logró revertir algunas de sus problemas entre donaciones, ayuda de especialistas y una enorme repercusión mediática, el drama físico nunca pudo ser controlado. A fines de 2016, el joven inició tratamiento en dos instituciones de salud en Salvador, pero según él, nunca hubo un resultado efectivo.

Futuro como policía

A pesar del bullying, su sueño de ser policía pudo más y entre idas y venidas, retomó sus estudios. Antes de la pandemia, cursaba segundo año de bachillerato.

Eso es lo que tengo en mente, ser policía. Quiero terminar mis estudios e ir a la universidad, tener una vida mejor. Aparte de eso, lo tomo con calma, será lo que Dios quiera", dijo el joven.

De todos modos en tiempos de pandemia su vida quedó en pausa. Rodrigo dice que siempre ha sido más hogareño y, con la necesidad de aislamiento social, se ha cuidado en casa.

"Como no estaba acostumbrado a quedarme en la calle para nada, me quedo en casa, viendo series. Salir no me gusta, sobre todo con esta loca enfermedad. Ayudo a mi madre, a mi padre. Estoy bien, gracias a Dios".