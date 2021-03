Joven violada por su padre desde niña contó el calvario que vivió durante seis años

Cargando...

Chajarí, Argentina

La justicia de Chajarí, en un juicio abreviado, determinó una condena de 8 años de prisión efectiva para un hombre por abusar sexualmente de su hija. La víctima contó en una entrevista el calvario que le tocó vivir durante seis años. Para resguardarla y por las implicancias del delito en cuestión, no difunde su identidad y se refiere a ella con la letra J.

“Es mi papá biológico”, enfatizó la joven al referirse a su abusador.

“Empezó a los 11 años hasta los 17. Recién ahí pude contarle a alguien que me creyó”, apuntó. En ese argumento, explicó que hasta ese momento nunca había hablado con su mamá del tema y aseguró que aún hoy, con la condena de por medio, sus familiares paternos no le creen.

Se animó a hacer la denuncia acompañada por la familia de su novio. Tenía 19 (cuando hizo la denuncia) y hoy tengo 23, contó a modo de reflejar los años que llevó la causa por la que finalmente se hizo justicia.

J comentó que durante este tiempo recibió asistencia psicológica para poder sacar todo aquello que guardó durante ese período y poder transitar las secuelas. “Tenía 11 años y no entendía nada. No podía salir a jugar, no podía ir a ningún lado, estaba todo el día encerrada en mi casa. Se iba a algún lugar y me dejaba encerrada con llave”, relató, al tiempo que indicó que su papá aprovechaba a abusar de ella cuando su mamá se iba a trabajar.

“Todavía no entiendo por qué lo hizo. Lo veo y siento miedo”, agregó. Trajo a sus palabras el recuerdo de aquellos años en que su hermana fue a vivir a la casa familiar “cuando yo tenía 16 más o menos”, porque en ese tiempo las violaciones fueron más frecuentes. Dijo que su intención de dar una entrevista está en poder dejar un mensaje a todas aquellas personas que atraviesan por una situación similar: “Que no se callen. Que no les pase lo que me pasó a mí, que les digan que “mienten”. Tienen que hablar”.

Su padre aceptó el delito y por eso las partes acordaron un juicio abreviado, llegando a una pena de 8 años de prisión efectiva, que se cumple en la Unidad Penal 3 de Concordia.