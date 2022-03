Juez negó Derecho al Trabajo solicitado por Gallinate

Cochabamba, Bolivia

La Justicia negó el Derecho al Trabajo al alcalde suspendido de Colcapirhua. Nelson Gallinate. El hecho fue criticado por su defensa, ya que se descartaron varios hechos, lo que le otorgó la detención domiciliara. Afirman que con esta determinación solo se perjudica al pueblo de Colcapirhua.

Gallinate lamentó la determinación del juez y aseguró que el caso fue montado porque hay "intereses personales".

"La fiscal Arnez tiene que mostrar de dónde sacó ese documento, si es que Arque no lo cotizó. Es un elemento de duda, se está presentando los requerimientos a la empresa para que certifique a quien se cotizó. En caso de que se confirme lo que dijo Arque sería un documento completamente falso el que hubiera utilizado la fiscal para inculparnos" , afirmó.

Observó que las autoridades no logran distinguir entre un proceso de contratación amplio y uno por emergencia, que esta normado en el Decreto 181 y está procedimentado.

Su abogado Eduardo Mérida indicó que ya apelaron la determinación del juez. Mientras tanto, la autoridad debe continuar con detención domiciliaria.

"Este juez no le cree al Consejo Municipal que le ha ordenado comprar y no le cree al Alcalde que compró conforme a ley, pero sí les cree a dos señoritas que nada tienen que ver en la compra. Mantiene que hay un peligro de fuga y de obstaculización, con este pretexto le dice que no puede trabajar", afirmó Mérida.