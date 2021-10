Jueza liberó a acusado por intento de feminicidio la víctima teme por su vida

Tania Mollericona, presunta víctima de intento de feminicidio, denunció este miércoles, que la jueza Claudia Estrada de la ciudad de El Alto, habría determinado absolver de culpa al presunto autor de un intento de feminicidio en su contra.

“Él me quería matar me pego con cable de fibra óptica, me quería romper mi cabeza con un palo de escoba, yo al defenderme puse mi mano para que no llegue a mi cabeza, quería romperme mis pies para que no pueda salir de su cuarto”, manifestó Mollericona.