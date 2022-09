Justicia niega apelación a la detención preventiva de Freddy Machicado

La Paz, Bolivia

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz negó la apelación a la detención preventiva del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, y ratificó su continuidad en el penal de San Pedro, mientras duran las investigaciones por la quema del mercado paralelo de coca.

Machicado fue enviado a la cárcel con detención preventiva por la quema y destrucción del mercado paralelo de la coca, impulsado por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes. El Gobierno, pese a que la Ley General de la Coca permite solo el funcionamiento de un mercado, no ha ordenado a Alanes a cerrar ese centro de abasto ubicado en la zona de Villa El Carmen.

Los abogados de la APDH se constituyeron en defensa de los tres dirigentes cocaleros que guardan detención en el mismo centro penitenciario. Según la abogada, en la audiencia de Freddy Machicado, la jueza dio la razón a su colega que envió a la cárcel al dirigente cocalero y no observó que se cometieron arbitrariedades e ilegalidades en el momento de la aprehensión.

“La juez dijo que podía influir negativamente sobre los partícipes (en el caso), que era un riesgo inminente para la sociedad. También se expuso que Machicado no tendría un domicilio, un trabajo y un arraigo natural, es decir, le generan riesgos procesales para simplemente tenerlo detenido y ahora la Sala Penal Segunda confirmó sin entrar al fondo de todas las vulneraciones de derechos que existió en la detención del dirigente imputado por 15 delitos”, explicó la jurista

Arista señaló que, a diferencia de la juez que dio procedente la acción de libertad del dirigente Cesar Apaza al valorar la vulneración de sus derechos e incluso exhortó a la capacitación de efectivos policiales para las detenciones, otras autoridades de justicia no estarían actuando de la misma manera ni tomando en cuenta las denuncias que hacen los abogados.

“Una de las irregularidades más fuertes con las que contamos es la no individualización del hecho, es decir, se presume que estaba él (el pasado 8 de agosto cuando se incendio el mercado ilegal), pero no se lo identifica como la norma penal establece. No se identifica qué habría hecho, cómo lo habría hecho y en qué momento. Solo se basan en decir que se 'presume’”, cuestionó la abogada