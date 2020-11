La actriz Amparo Grisales puso en su sitio a tuitera que la criticó

Cargando...

México

Nunca se la había visto a Amparo Grisales tan enojada y llena de ira, actitud que despertó en ella cuando una usuaria escribió en Twitter que Margarita Rosa de Francisco era mejor que ella porque era más humana.

“Amparo es uribista y con eso dice todo de ella… mmm que tal? La gran mayoría de los colombianos quieren a Margarita y [a] Amparo la odian”, escribió la tuitera.

Enseguida, la actriz, muy a su estilo, le contestó que no era uribista, pero tampoco mamerta y era mejor no hablar de lo que no se conoce.

“No tengo apellidos políticos …!! No opine lo que no sabe tonta maluca…!! El amor que recibo de la gente me llena el corazón!!! Y ud. ponga a dieta el opinadero….. y lo demás también!!! Abrase!!!!”, escribió Grisales

La fuerte respuesta de ‘la diva de Colombia’, que recientemente revivió un desnudo que protagonizó, hizo que la tuitera borrara su trino, y se dividiera la opinión de otros internautas; unos aplaudieron la respuesta que ella dio, mientras que otros la cuestionaron por su forma de contestar.

Cargando...

Aunque Amparo Grisales no se ha mostrado afín a alguna ideología política, sí manifestó su dolor por la muerte del exministro y excandidato presidencial Horacio Serpa, con el que, al parecer, tenía una buena relación.