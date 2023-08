"¡La agredió y amenazó!": Pese a todo la justicia determinó medidas sustitutivas

Cochabamba, Bolivia

Un joven de 24 años acusado de agredir físicamente y amenazar a su pareja fue beneficiado por la justicia con medidas sustitutivas. El agresor salió del país y volvió, siendo detenido y sometido a una audiencia de medidas cautelares.

El acusado identificado como Luis A. luego de conocer el fallo se inscribió a la misma casa de estudios superiores, carrera y horarios de clase de su expareja. "Todo parece indicar que busca amedrentar a la joven", aseguró el jurista.

"Mi hija está vulnerable, este chico se ha perdido todo este tiempo. Allanaron su casa, no pudieron ubicarlo (...) La justicia aquí está podrida, a mi parecer. Mi hija está en indefensión y no pueden ayudarme, imaginense otras personas de escasos recursos que no tienen la posibilidad de contratar un abogado", declaró la madre.