La alcaldía suspende el servicio delivery y de radiotaxis los días de cuarentena

Cochabamba, Bolivia

La información fue dada por el Secretario de Gobernabilidad de la alcaldía, Gustavo Vargas quien señaló que hubo "consenso" entre sectores y asumieron la decisión de suspender dichos servicios.

La decisión sale después del paro anunciado por el Transporte Federado y la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba (ARAMCO). Solo funcionarán los servicios de emergencia, traslados al aeropuerto, farmacias y sector salud en general.

“En un consenso se ha definido que no existirá este fin de semana ni delíveris ni móviles que van a circular en la ciudad (…) El sector gastronómico va a operar en la medida de sus posibilidades, pero no con delibery. Ellos pueden operar con un auto particular, privado, con logotipo que identifique al restaurante”, añadió Vargas.