La Chilindrina revela la verdad detrás del pleito con Roberto Gómez Bolaños

México

Hasta que por fin "La Chilindrina", respiró hondo y reveló la verdad detrás del pleito legal con Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" y además contó con lujos de detalles, por qué abandonó la exitosa emisión de El Chavo del 8.

A través de una entrevista, María Antonieta de las Nieves, más conocida como "La Chilindrina", recordó el lamentable momento que sostuvo con "Chespirito". María Antonieta de las Nieves explicó que de un día para otro, Roberto Gómez Bolaños, decidió no hacer más grabaciones de El Chavo del 8, pero sin consultarlo con el elenco.

"Teníamos varios segmentos en el programa y el estelar era ese. Una semana no se hizo y nadie dijo nada. A la semana siguiente tampoco hubo; le pregunté y me dijo que ya nunca más iba a salir”.

Por si fuera poco, cuando María Antonieta quiso usar el personaje en otros lugares, “Chespirito” se negó, no sólo con ella, sino con el resto de los actores que por años interpretaron sus diferentes personajes.

"Me le acerqué y le pregunté por qué ya no iba a ver más ‘El chavo’ y me dijo que ya no quería, y que nadie más iba a tocar a los personajes. Le recordé que nos dijo, tiempo atrás, que cada uno podía hacer lo que quisiera con ellos, pero me lo negó. Roberto me dijo: búscate tu oportunidad, lo que no imaginó fue que Televisa me la dio meses después”.

Así, para poder darle vida a La Chilindrina, María Antonieta de Las Nieves tuvo que enfrentar una batalla legal con Chespirito.