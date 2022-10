"La dejo sola unos minutos": Su madre fue al sauna, cuando retornó encontró muerta a su hijita

Uncía, Potosí

Una menor de 5 años murió ahogada en un balneario del municipio de Uncía, en el departamento de Potosí, de acuerdo al reporte falleció de asfixia por sumersión. La niña llegó en compañía de su madre, ingresaron a un sauna, pero a la menor no le gustaba, habría salido a una piscina.

De acuerdo al informe preliminar la niña ingresó a una piscina pequeña, sin la supervisión de sus padres, después de una hora la encontraron a un lado de la piscina sin signos vitales.

"A la niña no le gustaba el sauna, se salió a una pequeña piscina, Su madre le dijo que no se mueva y que en minutos retornaría, cuando retornó su hija no estaba en el lugar, empezaron a buscarla. La encontraron en un rincón de la piscina, sin signos vitales", informó al Comandante Departamental de Policía de Potosí, Cnl. Antonio Araya Virralde.