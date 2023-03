“La desesperación me está matando”, dijo entre lágrimas la madre de Harold, el niño nació con una deformidad

La Paz

El menor de 11 años Harold se encuentra postrado en una cama del Hospital del Niño, nació con una deformidad en la columna vertebral que es progresiva por lo que requiere ser intervenido quirúrgicamente de manera urgente.

En el Hospital del Niño hay médicos especialistas y condiciones para realizarle la intervención quirúrgica para que de esa manera Harold pueda tener una vida normal, sin embargo, se requiere el dinero para comprar las prótesis y otros insumos médicos.

El médico que atiende a Harold, señaló que el niño tiene muchas probabilidades de mejorar su calidad de vida, sin embargo, el tema económico para que sea intervenido quirúrgicamente es un impedimento por lo que apeló a la solidaridad de la población.

Por su parte Lurdes Patty, madre de Harold, de manera desesperada pide ayuda, ella es viuda por lo que el menor solo cuenta con su madre y su pequeño hermano.

“La suma es 40.000 bolivianos y con esta situación no sé de dónde sacar yo soy padre y madre para mis hijos, soy viuda hace cuatro años, yo les rogaría por favor que me ayuden que me apoyen, porque ya no sé qué hacer, la desesperación me está matando”, manifestó entre lágrimas la madre del menor.