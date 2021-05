La emoción de una joven indígena al enterarse de que entró a Harvard

Cargando...

EE.UU.

Una estudiante del Distrito Escolar Unificado de Coachella Valley, que es hija de inmigrantes mexicanos, de origen purépecha (pueblo indígena que habita el estado de Michoacán, México) desafió las probabilidades después de ser aceptada en una de las universidades más estimadas de los Estados Unidos.

Elizabeth Esteban ha cumplido un sueño que muchos jóvenes latinos aspiran a lograr: obtener una beca completa (100% financiada) para la Universidad de Harvard. También es valedictorian en Desert Mirage High School.

“Nadie en esta comunidad ha podido lograr esto y me siento muy orgullosa, muy agradecida y muy feliz porque nadie aquí piensa que alguien de aquí… pueda lograr algo como esto”, compartió durante una entrevista con los medios.

Los padres de Esteban son indígenas de ascendencia purépecha de Michoacán, México y trabajan en el campo agrícola. Debido a su situación y antecedentes familiares, Esteban también calificó para el programa de Educación Migrante.

Ella aprovechó al máximo los recursos y programas que se le ofrecieron tanto en el distrito escolar como a través del programa de Educación Migrante de la Oficina de Educación del Condado de Riverside. En 2019, participó en discursos y debates, y en el viaje Up-Close de Washington, DC. En 2020, fue aceptada en el Programa de Asociación de la Academia de Carreras para Migrantes de Verano pero no pudo trabajar debido a la pandemia. El programa ofreció una serie de oradores virtuales y Elizabeth asistió fielmente.

Cargando...

Esteban dice que el miedo a ser una latina de bajos ingresos casi hizo que no se postulara para la prestigiosa universidad. Según los datos más recientes de Harvard, el 40% de los estudiantes aceptados son blancos y solo el 5% son latinos.

“Bueno, al principio, no iba a postularme a Harvard porque sentía que mis logros no me valían el derecho a asistir a una universidad tan prestigiosa”, dijo.

Esteban dijo: “Soy parte de un grupo indígena que siente que las mujeres deben quedarse en casa y ser la madre estereotipada de quedarse en casa, más adelante en el futuro. Solo quería romper esas barreras ". Su mensaje para los demás: "No vivas una vida arrepintiéndote y cuestionándote qué pasaría si lo intentara".

Ella está poniendo su mirada alta desde ser la invitada de un representante del Congreso en Washington DC hasta tal vez algún día postularse para el Congreso.