La 'ex' de Cristian Castro reveló el infierno y la locura que vivió a su lado

Cargando...

Gabriela Bo, la paraguaya que estuvo casada con el “Gallito Feliz” hace 16 años contó a Maximiliano Lumbia de El Run Run del Espectáculo en Argentina, que era muy extraño su comportamiento.

“Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me golpeó. En Argentina todos fueron un amor conmigo, con una cabeza más abierta. Todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte”, dijo.

“Cristian tenía actitudes extrañas, le gustaba tomar la leche en mamadera (biberón), le tenía miedo a la oscuridad, no dormía de noche por la inseguridad. Tenía dos armas. Teníamos que dormir de día, no era normal. No creía en ayuda médica y menos psicológica”, agregó.

Sobre las versiones de que Cristian golpeó a su madre, Gabriela contó.

“Yolanda Andrade cuando dice que Cristian golpeó a Verónica Castro. Lo viví en carne propia, me golpeó”.

Cargando...

Cristian Castro negó todo tipo de agresiones a alguien de su familia.