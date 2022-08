La Fiscalía apeló el derecho al trabajo otorgado a Jhasmani Torrico

Cochabamba, Bolivia

El inicio del juicio oral por el caso “Consorcio” contra Jhasmani Torrico denominado "abogado del diablo" será el 18 de septiembre, el acusado denunció que jueces y fiscales se rehusan a declarar.

El pasado 6 de julio, la justicia determinó beneficiar a Torrico con detención domiciliaria luego de haber recibido una sentencia de seis años y seis meses, en otro proceso, por secuestro y lesiones a un mecánico.

Sobre el tema la Fiscalía apeló la determinación de otorgarle derecho a trabajo, así lo señaló la representante del Consejo de la Magistratura, Silvia Alba, esperan la asignación de la sala penal que atenderá la apelación interpuesta.

El pasado miércoles Torrico fue filmado bajando de una limusina, cuando asistió a un juicio oral junto a su defendido, quien es acusado de asesinar a una pareja de adultos mayores en 2018.

“Lo que era importante era el juicio que se desarrollaba, no en que me movilizo. Este tipo de 'noticias' no deberían circular, al parecer ahora es noticia, la forma en que me movilizo”, declaró al medio APG..