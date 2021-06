La historia del policía más amenazado del mundo que sobrevivió a 414 disparos

Cargando...

Omar García Harfuch conserva en una estantería frente a su cama las fotos de sus escoltas Edgar y Rafael. Hay una televisión en la que mira siempre hasta muy tarde Peaky Blinders, en la misma habitación a la derecha hay un ropero del que cuelgan varios sacos y camisas ordenadas por tonalidades. Todo es frío y aséptico, y ni siquiera es una casa, se trata de una prolongación del despacho en el que vive desde hace un año, cuando el Cartel Jalisco Nueva Generación intentó matarlo disparándole más de 400 veces.

En esa oportunidad durante tres minutos, 20 sicarios vaciaron sobre su coche fusiles de asalto, Barret, lanzagranadas y bombas de fragmentación en una de las zonas más elegantes de la ciudad, la intención era matarlo, pero no lo lograron, Omar fue alcanzado solo por tres balas, a las que sobrevivió milagrosamente, aunque sí mataron a Edgar y a Rafael que viajaban con él.

Después de este incidente cerca de su cama, Omar no tiene medicamentos, ni pastillas para dormir, ni agua, solo dos pistolas cargadas, por si deciden visitarlo inesperadamente miembros del CNJ.

Omar no puede ver a sus hijas, su vida social se ha reducido a cero y ya no va a operativos, pero su obsesión cada día no es terminar con los que intentaron matarlo, sino bajar los delitos. Él asegura que no fue difícil superar el atentado, está vivo y su responsabilidad es seguir adelante.

“La mayoría de los 90.000 policías de esta ciudad hacen un trabajo heroico y digno, pero hay algunos elementos corruptos que participan de extorsiones y colaboran con el crimen organizado y ensucian el trabajo que miles de agentes hacen cada día. Estamos limpiando la policía y a ellos es a los que estamos apartando poco a poco”, asegura Omar.

No hay miedo ni zonas grises en la historia de Omar, una historia donde medio centenar de sicarios del CJNG, intentaron matarlo dejando su vehículo como un colador. Un año después hay 25 detenidos y 80 cuentas congeladas. Entre los arrestados está El Vaca, jefe de sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación, y uno de los hombres fuertes de El Mencho, el hombre más perseguido del país.

Omar lo explica como el policía que es. Una película de Hollywood con final amargo.

“Eran las 6.32 y yo viajaba en el asiento del copiloto revisando unos papeles cuando vi cómo se atravesaba un camión frente a nosotros. En ese momento supe que nos habían emboscado. Acto seguido sentí el primer disparo en el vidrio. Yo saqué mi arma y disparé contra el cristal y a partir de ese momento comenzó una lluvia de impactos y el ruido ensordecedor. Yo me arrastré hacia la parte de atrás y aguanté encogido a que todo terminara. Edgar y Rafa ya estaban muertos y caían cristales y había mucho polvo y ya había recibido el tercer impacto en la pierna. Después de unos minutos eternos se hizo el silencio y alguien tocó en el cristal, “salga, salga...”, pero no quise abrir porque pensé que esperaban para rematarme. Hasta que escuché: “Tigre, Tigre, ya estamos aquí”. Ese era mi apodo en la Federal así que solo alguien que me conocía mucho podía llamarme así y abrí la puerta”, dice en su despacho. Después tomó el walkie de sus compañeros y él mismo habló por la emisora con una frialdad al alcance de pocos. Sin titubeos y con los datos precisos de la ubicación y la dimensión del ataque pidió refuerzos “Estaba herido pero tranquilo. Ya había vivido antes enfrentamientos, aunque nunca me habían impactado. Tengo claro que me salvó la velocidad con la que llegaron las patrullas porque si tardan 30 segundos más, a un ritmo de 150 disparos por minuto, probablemente me hubieran dado en algún órgano vital” recuerda.

El atentado le apartó tres meses de su empleo y reveló la obsesión de El Mencho, el hombre más buscado del país, por terminar con él. Durante su época como jefe operativo en la Policía Federal dio varios golpes al cartel que terminaron con bajas importantes y varios líderes del CJNG encarcelados y desde entonces le han declarado odio eterno.

“Lo que peor llevo es el daño a la familia, pero sería egoísta no darle todo ante la responsabilidad que tengo frente a millones de personas. A veces la misión más importante implica sacrificar a tu propia familia. El día que no pueda soportarlo o no vaya a darlo todo me voy”, respondió Omar a la pregunta que le hicieron, de si era consciente de que su vida ya nunca sería igual.

Omar Hamid García Harfuch tiene uno de esos esos nombres capaces de explicar la historia reciente de un país. Pero no por Harfuch sino por García. El actual jefe de la policía de la Ciudad de México es nieto del general Marcelino García Barragán, un joven revolucionario que a los 18 años se unió a Francisco Villa, creció hasta ser Gobernador de Jalisco en los años cuarenta y fue secretario de la Defensa Nacional durante el Gobierno de Díaz Ordaz (1964-1970). Desde entonces, el nombre de García Paniagua está vinculado a la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Paradojas de la vida, la jefa de Omar, la alcaldesa Claudia Sheinbaum, es hija política de esa izquierda masacrada y ha recordado en más de una ocasión las veces que fue de la mano de su madre a Lecumberri a visitar a sus compañeros presos.

Su padre, Javier García Paniagua, que fue presidente del PRI y su madre es la actriz María Sorté, uno de los rostros más conocidos de la época, con varias exitosas telenovelas entre ellas la última película de Cantinflas, El barrendero, que rodó embarazada del hoy jefe de la policía.

“En los últimos meses hemos logrado algunos días con cero homicidios en la ciudad”, presume. “Y ahí no hay cifra negra”, dice en referencia a quienes desconfían de los datos oficiales que muestran que, de media, la ciudad ha pasado en casi dos años de 5,8 muertos diarios a los 1,8 actuales.

Después de casi dos años en el cargo, a Harfuch le cuesta menos hablar de su atentado que convencer a la castigada población de la capital de que las cosas van a mejorar cada día más.